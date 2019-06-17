Аферист вернул Алибасову деньги за псевдо-Чучу, но требует кота обратно

С близкими Бари Алибасова связался мужчина, который ранее вручил им якобы сбежавшего кота Чучу за вознаграждение в 800 тысяч рублей.

Как рассказал "Интерфаксу" пиар-директор продюсера и группы "На-На" Вадим Горжанкин, он частично вернул выплаченные ему деньги за, как оказалось впоследствии, чужого кота, и теперь просит вернуть псевдо-Чучу обратно.

Аферист извинился за то, что пошел на обман, объяснив, что ему "очень были нужны деньги". Когда он узнал из СМИ о пропаже у известного продюсера канадского сфинкса, то украл кота той же породы с дачи родственников.

Когда они узнали о пропаже своего животного по кличке Осириса и услышали новости о Чуче, то сразу поняли, куда делся их домашний питомец.

Оказалось также, что и соседи по даче видели, как мужчина с Осирисом садился в машину. Родственники потребовали, чтобы он вернул кота, а в противном случае пригрозили сдать его полиции, рассказал Горжанкин.

Он также сообщил, что обманщик уже вернул 550 тысяч рублей, а остаток обещал отдать позже.

Сейчас решается вопрос с возвратом хозяевам кота Осириса.

Настоящий Чуча, пока его хозяин был в реанимации после того, как случайно выпил средство для чистки труб, из дома сбежал.

Позже его нашли в школе кунг-фу рядом с домом Алибасова. Ее сотрудники вернули Чучу хозяевам бесплатно.