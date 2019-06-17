Баскетбол. Семен Антонов продлил контракт с ЦСКА на два года

Российский баскетболист столичного ЦСКА Семен Антонов подписал новый контракт с клубом. Соглашение 29-летнего форварда с армейцами рассчитано на два сезона – до 2021 года.

Антонов перешел в ЦСКА в 2016 году. За три сезона баскетболист принял участие в 175 матчах, в среднем проводил на паркете 13,4 минуты, набирал 4,5 очка, делал 2,1 подбора и попадал 43,5% трехочковых.

"Счастлив, что остаюсь в ЦСКА. Большое спасибо руководству, предложившему мне новый контракт, и тренеру, который верит в меня, и команде, которая поддерживает в хорошие и плохие моменты. С нетерпением жду нового сезона, ведь мы будем защищать титул", – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба московской команды.