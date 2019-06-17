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Состояние здоровья Бари Алибасова 1 час назад
Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место
Продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ им. Склифосовского, он будет проходить реабилитацию в окружении семьи, после чего отправится в Казахстан, передает ТАСС.
Как рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший, получив анализы он вывез отца из НИИ им. Склифосовского.
Алибасов-младший уточнил, что отвез отца в "скрытое от СМИ" место, где он будет находиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
В дальнейшем семья намерена перевезти Алибасова для реабилитации в Казахстан. По словам сына продюсера, есть предложение, поступившее по высокопоставленному каналу, отправить отца в Казахстан. "Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелету", — рассказал Алибасов-младший.
Он отметил, что у продюсера еще есть некоторые проблемы с памятью.
Как сообщалось, 4 июня стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб "Крот", приняв его за воду. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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