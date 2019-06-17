Российские власти объявили войну коррупции и незаконным вырубкам
700 миллионов рублей – это примерная сумма ущерба, нанесенного лесным ресурсам Пензенской области. Массовые нарушения российского законодательства были выявлены в результате проверки, проведенной Федеральным агентством лесного хозяйства.
Как выяснили в ведомстве, местные чиновники разрешали сплошные вырубки на особо охраняемых территориях, неправомерно санкционировали санитарные вырубки, назначали рубки ухода с нарушением возрастного периода лесов и многое другое, сообщает Рослесхоз.
Ситуация в Пензе не уникальна. Так, в Томской области нечистоплотные чиновники нанесли ущерб федеральному бюджету в размере 20 миллионов рублей. В феврале 2019 года против главы местного Департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича возбудили уголовное дело.
Кроме того, в Иркутской области задержан министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, а в Республике Дагестан – председатель Комитета по лесному хозяйству Алиберг Гаджиев.
Подобная криминальная ситуация в отрасли сложилась из-за несовершенства лесного кодекса, уверены специалисты. Все полномочия по управлению зелеными массивами лежат на региональных властях, они же занимаются и контрольно-надзорной деятельностью, что, конечно, порождает коррупцию. В конечном счете падает качество восстановления лесов, нелегальная добыча древесины до сих пор не искоренена, охрана лесов от пожаров находится не на должном уровне.
"Когда мы передали полномочия регионам, сначала ухудшилось качество работ, потом количество, потом все это перекинулось на кадры. Отрасль стала неинтересна профессионалам – там очень маленькая зарплата, нет никакого социального пакета. Молодежь не хочет получать лесное образование", — рассказала газете "Взгляд" член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.
Спасением для российского леса должна стать передача надзора за использованием всех лесных насаждений федеральному центру. Рослесхоз уже давно заявляет о необходимости внесения изменений в Лесной кодекс для разделения функций использования леса (останется у регионов) и контроля за деятельностью арендаторов (перейдет федеральному центру), что позволит значительно снизить масштабы нарушений.
Также предлагается рассмотреть возможность создания госкорпорации, которой будут переданы все не арендованные лесные участки — а таких в России большинство. В этом случае корпорация займется защитой лесов и предоставлением их под масштабные инвестиционные проекты, без дополнительных затрат со стороны государства. Охрана огромных просторов леса от пожаров, лесоустройство, высадка новых лесов – все это требует значительных средств. Эту идею уже поддержали профильные структуры.
"Можно разделить контроль над лесопользованием в части определения суммы и объема разыгрываемых площадей. Когда мы говорим об особенно ценных породах древесины или больших объектах, то все должно регулироваться федеральными структурами. А все, что небольшое, – этим пусть занимаются регионы. То же самое касается системы контроля. На мой взгляд, система надзора должна быть единая в стране", — уверен член общественного совета при Министерстве природы и экологии Александр Закондырин.
С предложением централизовать надзор за лесными ресурсами страны выступает, прежде всего, руководство Рослесхоза. В ведомстве подготовили пакет поправок в лесное законодательство, который не просто усилит защиту лесов, но и позволит значительно повысить отдачу отрасли для бюджета.
Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик поясняет, что на данный момент бизнесмены арендуют всего примерно 170 миллионов гектаров лесов, еще около 80 миллионов гектаров отдано под другие нужды. А общая площадь российских лесов – более миллиарда гектаров. И все эти богатства фактически висят мертвым грузом на госбюджете.
"Например, у финнов есть госкомпания, она ведет хозяйство в лесах, которые не находятся в частной собственности. Компания является рентабельной и зарабатывает несколько десятков миллионов евро в год. Не менее 50% по закону она имеет право оставить на свои цели, а 50% идет в бюджет Финляндии. Мы можем в России сделать так же", — заявил Валентик в интервью газете "Коммерсант".
По мнению главы Рослесхоза, даже если не организовывать сейчас госкорпорацию, то есть альтернативный вариант: не изымая полномочия у регионов, наделить лесхозы возможностью вести лесохозяйственную деятельность самостоятельно. Такой законопроект уже разработан. Это позволит лесхозам самостоятельно зарабатывать. Лесхозы всегда сами зарабатывали: рубили, пилили и продавали древесину. Но при этом и дороги строили, и технику обновляли, и за пожарами следили.
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