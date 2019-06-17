Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 июня 201914:47

Российские власти объявили войну коррупции и незаконным вырубкам

Фото Global Look Press.

700 миллионов рублей – это примерная сумма ущерба, нанесенного лесным ресурсам Пензенской области. Массовые нарушения российского законодательства были выявлены в результате проверки, проведенной Федеральным агентством лесного хозяйства.

Как выяснили в ведомстве, местные чиновники разрешали сплошные вырубки на особо охраняемых территориях, неправомерно санкционировали санитарные вырубки, назначали рубки ухода с нарушением возрастного периода лесов и многое другое, сообщает Рослесхоз.

Ситуация в Пензе не уникальна. Так, в Томской области нечистоплотные чиновники нанесли ущерб федеральному бюджету в размере 20 миллионов рублей. В феврале 2019 года против главы местного Департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича возбудили уголовное дело.

Кроме того, в Иркутской области задержан министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, а в Республике Дагестан – председатель Комитета по лесному хозяйству Алиберг Гаджиев.

Подобная криминальная ситуация в отрасли сложилась из-за несовершенства лесного кодекса, уверены специалисты. Все полномочия по управлению зелеными массивами лежат на региональных властях, они же занимаются и контрольно-надзорной деятельностью, что, конечно, порождает коррупцию. В конечном счете падает качество восстановления лесов, нелегальная добыча древесины до сих пор не искоренена, охрана лесов от пожаров находится не на должном уровне.

"Когда мы передали полномочия регионам, сначала ухудшилось качество работ, потом количество, потом все это перекинулось на кадры. Отрасль стала неинтересна профессионалам – там очень маленькая зарплата, нет никакого социального пакета. Молодежь не хочет получать лесное образование", — рассказала газете "Взгляд" член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

Спасением для российского леса должна стать передача надзора за использованием всех лесных насаждений федеральному центру. Рослесхоз уже давно заявляет о необходимости внесения изменений в Лесной кодекс для разделения функций использования леса (останется у регионов) и контроля за деятельностью арендаторов (перейдет федеральному центру), что позволит значительно снизить масштабы нарушений.

Также предлагается рассмотреть возможность создания госкорпорации, которой будут переданы все не арендованные лесные участки — а таких в России большинство. В этом случае корпорация займется защитой лесов и предоставлением их под масштабные инвестиционные проекты, без дополнительных затрат со стороны государства. Охрана огромных просторов леса от пожаров, лесоустройство, высадка новых лесов – все это требует значительных средств. Эту идею уже поддержали профильные структуры.

"Можно разделить контроль над лесопользованием в части определения суммы и объема разыгрываемых площадей. Когда мы говорим об особенно ценных породах древесины или больших объектах, то все должно регулироваться федеральными структурами. А все, что небольшое, – этим пусть занимаются регионы. То же самое касается системы контроля. На мой взгляд, система надзора должна быть единая в стране", — уверен член общественного совета при Министерстве природы и экологии Александр Закондырин.

С предложением централизовать надзор за лесными ресурсами страны выступает, прежде всего, руководство Рослесхоза. В ведомстве подготовили пакет поправок в лесное законодательство, который не просто усилит защиту лесов, но и позволит значительно повысить отдачу отрасли для бюджета.

Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик поясняет, что на данный момент бизнесмены арендуют всего примерно 170 миллионов гектаров лесов, еще около 80 миллионов гектаров отдано под другие нужды. А общая площадь российских лесов – более миллиарда гектаров. И все эти богатства фактически висят мертвым грузом на госбюджете.

"Например, у финнов есть госкомпания, она ведет хозяйство в лесах, которые не находятся в частной собственности. Компания является рентабельной и зарабатывает несколько десятков миллионов евро в год. Не менее 50% по закону она имеет право оставить на свои цели, а 50% идет в бюджет Финляндии. Мы можем в России сделать так же", — заявил Валентик в интервью газете "Коммерсант".

По мнению главы Рослесхоза, даже если не организовывать сейчас госкорпорацию, то есть альтернативный вариант: не изымая полномочия у регионов, наделить лесхозы возможностью вести лесохозяйственную деятельность самостоятельно. Такой законопроект уже разработан. Это позволит лесхозам самостоятельно зарабатывать. Лесхозы всегда сами зарабатывали: рубили, пилили и продавали древесину. Но при этом и дороги строили, и технику обновляли, и за пожарами следили.

Сейчас

15:55

Полиция вывела из Чемодановки основные силы

14:45

Бари Алибасова выписали из больницы

13:02

Песков: Путин в курсе ситуации в Чемодановке

12:47

Врачи ждут, что память к Алибасову вернется через сутки

12:12

Умер начальник "идеологического" управления КГБ СССР

11:23

В Китай можно приехать без визы

11:00

Бывшие зэки устроили бойню на сельском базаре в Азербайджане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

1 час назад
Песков: Путин в курсе ситуации в Чемодановке

Песков: Путин в курсе ситуации в Чемодановке

2 часа назад
Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу

Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу

3 часа назад
Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

3 часа назад
Бойня на рынке в Азербайджане: убийца сдался и сдал оружие

Бойня на рынке в Азербайджане: убийца сдался и сдал оружие

3 часа назад
Две женщины пытались ограбить магазин в Москве с помощью кирпича

Две женщины пытались ограбить магазин в Москве с помощью кирпича

29 минут назад
В Китай можно будет ездить без визы. Но только группой

В Китай можно будет ездить без визы. Но только группой

4 часа назад
Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей

Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей

28 минут назад
В Москве открывается ХVI Международный конкурс имени Чайковского

В Москве открывается ХVI Международный конкурс имени Чайковского

5 часов назад
Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

7 часов назад
Популярный YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы

Популярный YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы

4 часа назад
Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон

Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон

14 часов назад
"Я не люблю это": Трамп выставил кашлявшего сотрудника из Овального кабинета

"Я не люблю это": Трамп выставил кашлявшего сотрудника из Овального кабинета

5 часов назад
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

24 минуты назад
Аферист вернул Алибасову деньги за псевдо-Чучу, но требует кота обратно

Аферист вернул Алибасову деньги за псевдо-Чучу, но требует кота обратно

1 час назад
Мошенники "вытянули" у женщины почти 4 миллиона, обещая компенсацию за БАДы

Мошенники "вытянули" у женщины почти 4 миллиона, обещая компенсацию за БАДы

1 час назад
Рейд в Яме: в центре столицы задержали больше 10 человек

Рейд в Яме: в центре столицы задержали больше 10 человек

2 часа назад
Жильцы мурманской многоэтажки обнаружили на крыше бассейн с мусором

Жильцы мурманской многоэтажки обнаружили на крыше бассейн с мусором

2 часа назад
В аэропорту Домодедово установили алкорамки

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

2 часа назад
Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией

Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией

2 часа назад
Твит Илона Маска с картинкой из игры стал причиной скандала

Твит Илона Маска с картинкой из игры стал причиной скандала

3 часа назад
Момент столкновения семи машин на ТТК в Москве попал на видео

Момент столкновения семи машин на ТТК в Москве попал на видео

3 часа назад
Пациент скончался от лекарственно устойчивой инфекции после пересадки кала

Пациент скончался от лекарственно устойчивой инфекции после пересадки кала

3 часа назад
Юная канадка умерла после поцелуя с любимым

Юная канадка умерла после поцелуя с любимым

3 часа назад
Коммунальщики устраняли протечку и разобрали стену не в той квартире

Коммунальщики устраняли протечку и разобрали стену не в той квартире

3 часа назад
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"

4 часа назад
Вести.net: Facebook представит свою криптовалюту уже завтра

Вести.net: Facebook представит свою криптовалюту уже завтра

4 часа назад
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала

На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала

4 часа назад
Питерский таксист сбил на переходе испугавшегося машины мальчика

Питерский таксист сбил на переходе испугавшегося машины мальчика

5 часов назад
Какую мульт-игрушку взять с собой в дорогу с детьми

Какую мульт-игрушку взять с собой в дорогу с детьми

5 часов назад
Трудности перевода: найден способ, как помешать открыть пивную в доме

Трудности перевода: найден способ, как помешать открыть пивную в доме

6 часов назад
Выражаемся яснее: при правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям

Выражаемся яснее: при правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям

6 часов назад
Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

6 часов назад
Молдавского оппозиционера Ренато Усатого выпустили на свободу

Молдавского оппозиционера Ренато Усатого выпустили на свободу

7 часов назад
Пять лет назад погибли Игорь Корнелюк и Антон Волошин

Пять лет назад погибли Игорь Корнелюк и Антон Волошин

7 часов назад
ЦБ планирует запустить собственную цифровую валюту

ЦБ планирует запустить собственную цифровую валюту

8 часов назад
Топ-10 лучших городов для медицинского туризма

Топ-10 лучших городов для медицинского туризма

9 часов назад
Торговые войны набирают обороты: Индия повышает пошлины на товары из США

Торговые войны набирают обороты: Индия повышает пошлины на товары из США

9 часов назад
Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами

Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами

9 часов назад
Инцидент в Оманском заливе: Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы

Инцидент в Оманском заливе: Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы

10 часов назад
Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей

10 часов назад
В России за два года ликвидировано более 10 тысяч незаконных свалок

В России за два года ликвидировано более 10 тысяч незаконных свалок

10 часов назад
Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

12 часов назад
Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия

Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия

13 часов назад
С молотка ушел первый рисунок Поля Гогена

С молотка ушел первый рисунок Поля Гогена

14 часов назад
Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты

Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты

14 часов назад
ЕГЭ-2019: в резервные дни основного периода экзамены сдают более 80 тысяч выпускников

ЕГЭ-2019: в резервные дни основного периода экзамены сдают более 80 тысяч выпускников

15 часов назад
В Китае обнаружены следы динозавра, которым 100 миллионов лет

В Китае обнаружены следы динозавра, которым 100 миллионов лет

16 часов назад
Спецслужбы ДНР знают убийц Захарченко

Спецслужбы ДНР знают убийц Захарченко

17 часов назад
Развитие Нижегородской области: любовь к работе и поиску новых возможностей

Развитие Нижегородской области: любовь к работе и поиску новых возможностей

17 часов назад
"Прямая линия": названы самые популярные темы

"Прямая линия": названы самые популярные темы

20 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

16.06.2019 13:43
564