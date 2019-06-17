Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей

Стать артистом Алексей Гуськов решил внезапно. Причем, когда он уже был студентом одного из самых известных технических вузов страны – МВТУ имени Баумана.

Кардинально сменить профессию удалось на удивление быстро: Алексей поступил на актерский факультет в Школу-студию МХАТ, а уже вскоре его заметили режиссеры и стали звать в свои фильмы.

Правда, поначалу его видели только в образе бандитов – как в фильме "Волкодав". Однако затем был неоднозначный и сложный персонаж в фильме "Классик", затем – совершенно иное, романтическое амплуа в драме "Мусорщик".

Тогда поклонники заговорили о том, что с главной героиней этого фильма Олесей Судзиловской у него роман.

На самом же деле уже 30 лет актер состоит в счастливом и крепком браке с актрисой Лидией Вележевой. Недавно в программе "Судьба человека" она призналась, что уже при первой встрече с Гуськовым знала, что он станет ее мужем.

У них растут двое сыновей – Владимир и Дмитрий.

О своей семейной жизни одна из самых красивых и крепких пар в российском кинематографе предпочитает не распространяться. Единственная завеса, которую приоткрывает Алексей, касается совета, который он дает сыновьям.

"Давайте не будем экономить, давайте будем больше зарабатывать", — говорит им знаменитый отец.

Какая трагедия унесла жизнь отца Алексея? Что он говорит о своем первом студенческом браке и отношениях с детьми, рожденными в нем?

Как вспоминает первую встречу с Лидией Вележевой? Что говорит о жизни с женщиной, которой восхищаются миллионы? И благодаря чему удостоился одобрения куратора из Ватикана, сыграв роль Папы Римского Иоанна Павла II?

В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" актер Алексей Гуськов.