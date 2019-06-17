Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией. Причиной тому стала экзаменационная работа, которая не прошла скан из-за гелевой ручки.

Директор школы Нина Меланьина прокомментировала ситуацию. По ее словам, у школьника была обыкновенная черная гелевая ручка, которую он купил в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ. "Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан", — пояснила директор, отмечая, что и ручка была нормальной, и сканер работал.

Как сообщает телеканал "360", для всех случившееся остается загадкой, поскольку работы остальных школьников отсканировались нормально.

Директор школы рассказала, что школьнику предлагаются два варианта решения данной ситуации. В первом случае выпускник может переписать работу, если у него есть на это желание, в другом — работу будут находить и проверять. При этом руководитель отмечает, что Артему Яровому необходимо сказать о своем решении как можно быстрее и его интересы никто ущемлять не собирается. "Мы на его стороне", — отметила директор.

Сам Артем Яровой в своем интервью изданию "Мел" пояснил, что приобрел гелевую ручку в магазине, где был специальный стенд с товарами для ЕГЭ и ОГЭ. Когда школьник увидел результат экзамена, он сначала не поверил в это и решил, что это "какая-то шутка".

Артем отмечает, что может отправиться на пересдачу по математике 24 июня, но это допустимо лишь в том случае, если сдан русский язык. В этом выпускник также не уверен, поскольку писал экзамен той же самой ручкой. "В таком случае мне разрешат пересдать только в сентябре. Но в это время мне уже придется уйти в армию, хотя я туда изначально не собирался", — отмечает Яровой.

На Change.org неравнодушные уже создали петицию и собирают подписи за то, чтобы работу Ярового перепроверили. На данный момент под петицией собралось уже 63 тысячи подписи.