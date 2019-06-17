Две женщины пытались ограбить магазин в Москве с помощью кирпича

Две женщины с кирпичом в руках пытались ограбить магазин на северо-западе Москвы. Они пытались похитить из магазина на Строгинском бульваре товары из "Пятерочки" на тысячу рублей. И это им даже удалось.

Но вскоре одна из женщин была задержана полицейскими, сообщает РИА Новости. Ее соучастницу разыскивают. Проводится проверка.