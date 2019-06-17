Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне, переиграв Вердаско

Российский теннисист, 13-я ракетка мира Даниил Медедвев на старте турнира в Лондоне в двух сетах за один час десять минут обыграл представителя Испании Фернандо Вердаско со счетом 6:4, 6:2.

Россиянин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи, а у Вердаско, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, семь эйсов и шесть двойных ошибок.

Таким образом, Медведев вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять победитель матча Джей Кларк (Великобритания, 164) – Люка Пуи (Франция, 29).