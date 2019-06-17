Маргарита Гаспарян обыграла Элину Свитолину на старте турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Маргарита Гаспарян на старте турнира в английском Бирмингеме в трех сетах за один час 50 минут обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

Россиянка четырежды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12, а у Свитолиной, занимающей седьмое место в рейтинге WTA, два эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейков из 12.

Таким образом, Гаспарян вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия, 50) – Петра Мартич (Хорватия, 25).