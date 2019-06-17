Полиция вывела из Чемодановки основные силы

Полиция вывела свои основные силы из села Чемодановка, где в массовой драке погиб человек. Сейчас общественный порядок в населенном пункте охраняют 20 полицейских, передает РИА Новости.

Ситуация в селе стабилизирована, обстановка спокойная, сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Прокурор области, руководитель областного СУСК и уполномоченный по правам человека продолжают вести личные приемы граждан.

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка, пострадали пять человек, один позднее скончался. 14 июня на сходе в селе Белозерцев пообещал местным жителям, что виновные в трагедии будут наказаны.

Для пресечения возможных беспорядков в районе был введен план "Вулкан".