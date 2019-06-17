Тема:
Конфликт в Чемодановке 8 минут назад
17 июня 201916:01
Полиция вывела из Чемодановки основные силы
Полиция вывела свои основные силы из села Чемодановка, где в массовой драке погиб человек. Сейчас общественный порядок в населенном пункте охраняют 20 полицейских, передает РИА Новости.
Ситуация в селе стабилизирована, обстановка спокойная, сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Прокурор области, руководитель областного СУСК и уполномоченный по правам человека продолжают вести личные приемы граждан.
13 июня в Чемодановке произошла массовая драка, пострадали пять человек, один позднее скончался. 14 июня на сходе в селе Белозерцев пообещал местным жителям, что виновные в трагедии будут наказаны.
Для пресечения возможных беспорядков в районе был введен план "Вулкан".
Ранее по теме
-
Песков: Путин в курсе ситуации в Чемодановке2 часа назад
-
Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек23 часа назад
-
После массовой драки в Чемодановке в соседних Лопатках сожгли дом1 сутки назад
-
В Чемодановке после массовой драки задержаны еще 12 подозреваемых1 сутки назад
-
В селе Чемодановка под Пензой откроется отделение полиции1 сутки назад
-
Губернатор Белозерцев обещал оплатить кредиты погибшего в Чемодановке1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Алибасова выписали и спрятали
- YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы
- Голунов рассказал, как его били
- Путин в курсе ситуации в Чемодановке
- При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"
Самое читаемое
-
Нашли голову с мозгом: ученые попробуют вывести волка, жившего 42 тысячи лет назад
- Старший брат болел раком, младший ревновал: драма в семье хоккеиста
- Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео
- Черное море у берегов Одессы позеленело. Видео
- Ставшая миллионершей россиянка сбежала на льдину к эскимосу
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Крымский мост. Сделано с любовью": смотрите онлайн
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Анонс ФРС. Неделя мировых ЦБ
- 10 главных событий недели в экономике
- Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей
- Bitcoin уже дороже $9 тысяч, и в этот раз все по-другому
- Продолжение транзита газа через Украину не помешает "Северному потоку-2"
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии G21
- Марка Bentley представила "убийцу" Mercedes S-Класса
- Новый вид проверки: водителей заставят сдавать слюну
- Названы автомобили, которые доставляют больше удовольствия
- Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
- Не внешность и не чувство юмора: что самое привлекательное в мужчинах на самом деле
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Ученые нашли источник атопического дерматита
- Спорт может как помогать, так и мешать подросткам в учебе
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией
- Рейс Барселона - Москва пришлось посадить в Варшаве из-за авиадебошира
- Рейд в Яме: в центре столицы задержали больше 10 человек
- В ходе реставрации Яузской больницы найдены рецепты XIX века
- Обитатели Рублевки вынуждены противостоять хищнику
- От крокодильего мяса до улиток: что можно поесть в Подмосковье?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала
- Пациент скончался от инфекции после пересадки кала
- Искусственный интеллект помогает ДВФУ отбирать кандидатов в магистратуру
- При правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место
1 час назад
Песков: Путин в курсе ситуации в Чемодановке
2 часа назад
Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей
24 минуты назад
Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон
14 часов назад
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
2 часа назад
Юная канадка умерла после поцелуя с любимым
3 часа назад
Какую мульт-игрушку взять с собой в дорогу с детьми
5 часов назад
Пять лет назад погибли Игорь Корнелюк и Антон Волошин
7 часов назад
ЦБ планирует запустить собственную цифровую валюту
8 часов назад
Топ-10 лучших городов для медицинского туризма
8 часов назад
С молотка ушел первый рисунок Поля Гогена
13 часов назад
Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты
14 часов назад
Спецслужбы ДНР знают убийц Захарченко
17 часов назад
"Прямая линия": названы самые популярные темы
20 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия
16.06.2019 13:43
564