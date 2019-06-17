Штаты хотят испытать свои новые танки в Европе

Новые модификации американских танков M1Abrams и боевых машин пехоты M2Bradley сначала пройдут испытания в Европе и только потом будут развернуты на территории США. Вооруженные силы Соединенных Штатов начнут получать эту бронетехнику в конце 2020 года, следовательно, в Старом Свете она должна появиться примерно в то же время, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства пояснил, что на испытания отправят бригадные комплекты боевых машин – это 102 танка и 138 БМП.

Новая модификация танка Abrams называется M1A2SEPv3. Как утверждают разработчики, боевая машина получила новую систему управления огнем, которая позволяет стрелять программируемыми боеприпасами. Также модернизированы броня, энергоснабжение и связь. По некоторым данным, на модификацию SEPv3 будут устанавливать израильский комплекс активной защиты Trophy. Он должен защитить боевую машину от противотанковых гранат и управляемых ракет.