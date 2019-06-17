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17 июня 201916:18

В Великих Луках тяжело ранили из пневматики игравшего в футбол подростка

Global Look Press

Шестнадцатилетний житель Великих Лук попал в больницу пулевым ранением грудной клетки после того, как неизвестный мужчина устроил стрельбу на детской площадке, сообщает псковское управление СКР.

Инцидент произошел вечером 16 июня, когда подростки играли в футбол. О мотивах злоумышленника ничего не сообщается, но, предположительно, его не устраивали постоянный шум и несговорчивость юных спортсменов. Мужчина достал пневматическое оружие и открыл стрельбу, после чего скрылся.

Ранение груди получил 16-летний футболист. "Только благодаря профессионализму медицинских работников он остался жив", — отмечается в сообщении ведомства.

Выйти на след предполагаемого стрелка пока не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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