Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Савеловский суд Москвы приговорил предпринимательницу Наталью Коростелеву, некачественные косметологические услуги которой изуродовали 19 клиенток, к 5,5 годам колонии общего режима.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

По ее словам, наказаны и ассистентки лже-косметолога — Екатерина Егорова приговорена к одному году условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, Саният Яикбаева — к 8 месяцам условно с испытательным сроком в 1 год.

По данным следствия с 2007 по 2015 год все трое оказывали в Москве женщинам услуги по корректировки работая по поддельным дипломам. Клиенткам вводились растворы, которые закачивались в шприцы в неприспособленном для этого помещении. В результате 19 пострадавших получили психологические травмы и "неизгладимые изменения лица".

В свою очередь адвокат потерпевших Алена Адлер рассказала, что с Коростелевой была также взыскана моральная компенсация – около двух миллионов рублей. Эти деньги будут распределены среди пострадавших женщин. По словам Адлер, гражданский иск о материальной компенсации будет рассматриваться судом отдельно.