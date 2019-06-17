Десять человек пострадали из-за попадания лайнера в зону турбулентности. Видео

Пассажир рейса болгарской авиакомпании ALK Airlines, следовавшего из Приштины в Базель, запечатлел на видео момент попадания самолета в зону сильной турбулентности.

Во время полета, выполнявшегося в минувшее воскресенье, 16 июня, авиалайнер Boeing 737-300, на борту которого находился 121 человек, угодил в воздушную яму.

Бортпроводника, находившегося в проходе, подбросило к потолку салона, а содержимое тележки с напитками, в том числе – кипятком для чая и кофе, и продуктами питания оказалось на пассажирах.

После приземления в пункте назначения за медицинской помощью обратились десять человек, некоторые из них получили ожоги, сообщают швейцарские СМИ.