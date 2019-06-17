В Луганске открыли памятник погибшим журналистам

В понедельник, 17 июня, в Луганске был открыт памятник погибшим журналистам Игорю Корнелюку и Антону Волошину. Ровно 5 лет назад они погибли под Луганском.

Инициаторами открытия мемориала выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР. Монумент посвящен не только Корнелюку и Волошину, он символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость", память о других журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК, сообщает РИА Новости.

Единственный выживший во время обстрела под Металлистом Виктор Денисов на церемонии в честь открытия памятника сказал, что нужно помнить о тех людях, которые сейчас находятся в застенках (на примере руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского), страдают ни за что, за свою работу и за свой журналистский долг.

Вышинского задержали сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в подозрении в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Суд регулярно продлевает меру пресечения Вышинскому. В настоящее время он пребывает под арестом до 22 июля 2019 года. Защита просила отправить журналиста под домашний арест с условием ношения электронного браслета, но суд отказал в этом.