В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды. Женщина была экстренно госпитализирована.

Как сообщает издание Parisien, ей стало плохо сразу после первого же глотка, и она вызвала спасательную службу.

На место ЧП также прибыли полицейские. Они установили, что в графине была жидкость для посудомоечной машины.

Как оказалось, устройство было сломано, и один из сотрудников заведения перелил жидкость в графин, чтобы использовать ее в раковине.

На какое-то время сосуд остался без присмотра, и официант, не зная, что в нем находится токсичная жидкость, отнес его клиентке, передает РИА Новости.

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