Посетитель кафе под Волгоградом расстрелял своих обидчиков из ружья

Повздоривший с приятелями 34-летний житель Волгоградской области решил преподать им урок вежливости, использовав в качестве средства возмездия охотничье ружье. Теперь педагогу грозит до пяти лет лишения свободы, а его ученикам — долгое лечение и восстановление.

Воспитательную акцию мужчина провел у входа в кафе "Волго-Дон" в Городищенском районе, где перед этим компания что-то отмечала. Во время очередного перекура четверо приятелей не сошлись в формулировках, и молодые да ранние посоветовали старшему товарищу идти своей дорогой. Последний так и поступил, но вскоре вернулся на такси и с охотничьим ружьем в руках.

Успели ли его знакомые раскаяться, остается неизвестным, но все трое получили по пуле в ногу, причем расправа произошла на глазах у других посетителей питейного заведения, отмечает "Высота 102".

Пострадавших доставили в больницу, а вскоре был задержан и виновник переполоха. За хулиганство он может отправиться в колонию на срок до пяти лет, его разрешение на оружие уже аннулировали.