СК завершил расследование дела о хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов

Следственный комитет России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у государственной корпорации "Роскосмос".

Об этом общественность проинформировали в надзорном ведомстве, подчеркнув, что всем фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное группой лиц, в особо крупном размере, по предварительному сговору.

При этом отмечается, что в СКР исключили из обвинения пункт "организованная группа".

Речь идет о бывшем генеральном директоре НПО имени С.А.Лавочкина Сергее Лемешевском, главе дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерине Аверьянове и председателе адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоре Третьякове.

Следствие считает, что за два года фигуранты уголовного дела похитили у "Роскосмоса" 330 миллионов рублей путем заключения фиктивных договоров на оказание юридических услуг с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры", а в действительности все действия выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Лемешевский и Третьяков своей вины не признают. В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы изменил Аверьяновой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест после того, как она дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

19 июня тот же суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым.