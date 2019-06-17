СМИ: новая модификация "Ночного охотника" прошла боевое крещение в Сирии

Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" успешно прошел испытания в Сирийской Арабской Республике. После этого его можно принимать на вооружение, пишет газета "Известия". Издание уточняет, что в зону боевых действий машину привезли 21 марта, тестирование проводили в пустыне и горах.

Ми-28НМ значительно отличается от исходного "Ночного охотника". Например, над несущим винтом вертолета установили радиолокационную станцию, которая обнаруживает боевую технику на расстоянии до 20 километров. Кроме того, вертолет оснащен комплексом бортовой обороны "Витебск". Он предназначен для защиты от зенитных ракет. Броню кабины усилили.

Вооружение вертолета тоже обновили. СМИ сообщили, что на Ми-28НМ поставят ракету с радиусом действия до 25 километров. На начальном этапе полета вести ее к цели будет система навигации, а при подходе к цели включится головка самонаведения. Ракеты планируют использовать для уничтожения боевой техники и укреплений противника.

Помимо прочего, идет разработка электронной системы помощи экипажу. Она анализирует данные о целях, которые поступают с радара и оптико-локационной станции, определяет, друг это или враг, и предлагает оптимальное вооружение для их уничтожения.