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17 июня 201918:19

Чемпион мира по хоккею Кокарев перешел в "Спартак"

Twitter / Spartak Moscow

Московский "Спартак" заключил соглашение с нападающим подмосковного "Витязя" Денисом Кокаревым. Односторонний контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Денис Кокарев хорошо знаком с нынешним главным тренером москвичей Олегом Знарком. Под его руководством он дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе столичного "Динамо".

В 2012 году Кокарев завоевал золотые медали чемпионата мира, выступая за сборную России.

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