Хачанов стартовал с победы на турнире в Халле

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в немецком Халле встречался с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем. Россиянин добился победы в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Соперники провели на корте 1 час 31 минуту.

В следующем раунде Хачанов сразится с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и сербом Ласло Дьере.

Отметим, что призовой фонд турнира в Халле превышает 2 миллиона евро.