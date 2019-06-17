Европейцы ищут возможность игнорировать антироссийские санкции
Деликатность ситуации заключается в том, что санкции изначально вводились, как элемент конфронтации и противостояния. Отказаться от них сейчас — означало бы признание поражения и констатацию неэффективности и ошибочности принятых тогда решений.
Соглашаться на это никто не хочет, но и жить в ситуации, когда санкции больше вредят тем, кто их вводил, европейские политики тоже не хотят.
Вот почему возникла нынешняя ситуация, когда почти без обсуждения продлевается на очередной срок действие антироссийских санкции и в то же время, большинство влиятельных европейских политиков всё настойчивее требует пересмотра отношений с Россией.
Труднее приходится тем, кто ответственен за принятие тех самых первых санкционных решений. Чтобы избежать потерь для репутации им приходится каждый раз оговариваться, что прежние решения были необходимы.
Так, например, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, последовательно высказывающий идею о том, что с Россией нужно выстраивать более тесные и конструктивные отношения, все последние годы не меняет позиции по Крыму.
"Я осуждаю аннексию Крыма, но мы не должны относиться к России враждебно. Без России нет архитектуры безопасности. Вот почему Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим сблизить людей, чтобы жить в мире", — заявил Юнкер, выступая на встрече в Германии.
Примечательно, что Юнкер использует термин “аннексия”, не смотря на то, что многочисленные группы евродепутатов давно уже рассказали всем в Еврокомиссии каким на самом деле был процесс воссоединения Крыма с Россией.
Но только сохраняя прежнюю риторику Юнкер, в качестве главы ЕК может доказать Вашингтону свою состоятельность. Вот и приходится в одном предложении выступать сразу и за сохранение санкций и за возможность их обойти.
В известном смысле проще триумфаторам последних выборов в Европарламент. Так вице-премьер Италии, лидер правящей партии «Лига» Маттео Сальвини не обременён участием в антироссийской кампании пятилетней давности. Он выступает за скорейшую отмену взаимных санкций.
А тот факт, что именно защита истинных европейских ценностей, среди которых нормализация отношений с Россией занимает не последнее место, принесли победу и его партии и подобным политическим движениям в Германии, Франции и некоторых других европейских странах, даёт ему больше возможностей говорить о необходимости сближения с Россией.
“Было бы стратегической ошибкой — как торговой, так и геополитической — отдалять Россию от Запада, чтобы оставить её в объятиях китайцев”, — заявил Сальвини во время поездки в США, незадолго до встречи в администрации Дональда Трампа.
Итальянский политик понимает, что напрямую призывать вашингтонскую верхушку к отказу от санкций малоперспективно. Потому и предлагает им своеобразный путь, подразумевающий сохранение политического лица.
Даже если де-юре отказываться от санкций большинство политиков пока не готово, де-факто, опять же большинство из них хотело бы, чтобы санкций не было вовсе.
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