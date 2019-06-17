В Ле-Бурже презентовали сразу два боевых самолета пятого поколения

Два проекта боевых самолетов пятого поколения презентовали на парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Первый – европейский NGF, или Next Generation Fighter. Пока, правда, есть только полноразмерный макет истребителя, сообщает агентство ТАСС.

Над созданием самолета трудятся Франция, Германия, а с этого года и Испания. NGF должен заменить нынешние европейские многоцелевые истребители Typhoon и Rafale. В рамках презентации министры обороны трех стран подписали документ, который регламентирует работу участников проекта.

Глава французской Dassault Aviation Эрик Трапье назвал NGF очень важным для Европы проектом. Он позволит не зависеть от технологий и техники США.

Вторым самолетом пятого поколения стал турецкий TF-X, или Turkish Fighter-X. Создатели также представили только макет и пояснили, что характеристики будущей боевой машины практически определены. Теперь страна ищет поставщиков оборудования для самолета.

Представители компании Turkish Aerospace Industries особо отметили, что TF-X должен на 65% состоять из отечественных компонентов — это требование военных. Так, турецкая компания Rocketsan уже начала разрабатывать вооружение для истребителя, ботовой электроникой займется также турецкий Aselsan, а кто будет создавать двигатель для TF-X, пока не известно.