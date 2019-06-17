В Ле-Бурже презентовали сразу два боевых самолета пятого поколения
Два проекта боевых самолетов пятого поколения презентовали на парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Первый – европейский NGF, или Next Generation Fighter. Пока, правда, есть только полноразмерный макет истребителя, сообщает агентство ТАСС.
Над созданием самолета трудятся Франция, Германия, а с этого года и Испания. NGF должен заменить нынешние европейские многоцелевые истребители Typhoon и Rafale. В рамках презентации министры обороны трех стран подписали документ, который регламентирует работу участников проекта.
Глава французской Dassault Aviation Эрик Трапье назвал NGF очень важным для Европы проектом. Он позволит не зависеть от технологий и техники США.
Вторым самолетом пятого поколения стал турецкий TF-X, или Turkish Fighter-X. Создатели также представили только макет и пояснили, что характеристики будущей боевой машины практически определены. Теперь страна ищет поставщиков оборудования для самолета.
Представители компании Turkish Aerospace Industries особо отметили, что TF-X должен на 65% состоять из отечественных компонентов — это требование военных. Так, турецкая компания Rocketsan уже начала разрабатывать вооружение для истребителя, ботовой электроникой займется также турецкий Aselsan, а кто будет создавать двигатель для TF-X, пока не известно.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Алибасова выписали и спрятали
- Полиция вывела из Чемодановки основные силы
- Школьник получил ноль по ЕГЭ из-за неправильной ручки
- Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет
- При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"
Самое читаемое
-
Закрыт порносайт, позволявший подглядывать за интимной жизнью студентов
- Сложный и необщительный: что известно о младшем сыне голкипера Соколова
- Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео
- Черное море у берегов Одессы позеленело. Видео
- Девушка умерла после поцелуя с любимым
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Крымский мост. Сделано с любовью": смотрите онлайн
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Анонс ФРС. Неделя мировых ЦБ
- 10 главных событий недели в экономике
- Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей
- Bitcoin уже дороже $9 тысяч, и в этот раз все по-другому
- Продолжение транзита газа через Украину не помешает "Северному потоку-2"
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Кросс-купе за 1 млн руб! Названы все цены на Renault Arkana
- В Россию едет 7-местный Mitsibishi Outlander
- Названы российские цены на Mazda3 нового поколения (очень дорого!)
- Две модели Nissan покидают авторынок России
- Полицейский разворот на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
- Не внешность и не чувство юмора: что самое привлекательное в мужчинах на самом деле
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Ученые нашли источник атопического дерматита
- Спорт может как помогать, так и мешать подросткам в учебе
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией
- Рейс Барселона - Москва пришлось посадить в Варшаве из-за авиадебошира
- Рейд в Яме: в центре столицы задержали больше 10 человек
- В ходе реставрации Яузской больницы найдены рецепты XIX века
- Стало известно, куда россияне собираются на отдых
- От крокодильего мяса до улиток: что можно поесть в Подмосковье?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала
- Пациент скончался от инфекции после пересадки кала
- Искусственный интеллект помогает ДВФУ отбирать кандидатов в магистратуру
- При правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео