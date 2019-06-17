В Китае за час произошло второе сильное землетрясение

В провинции Сычуань на юго-западе Китая за час произошло второе сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,1.

Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун в 23:36 по местному времени (в 18:36 по московскому), сообщает РИА Новости, ссылаясь на китайский сейсмический центр. До этого подземные толчки магнитудой 6,0 произошли в уезде Чаннин городского округа Ибинь.

Провинция Сычуань — один из наиболее сейсмоопасных китайских регионов. Землетрясения здесь происходят регулярно.

В августе 2017 года в результате разрушительного землетрясения в провинции Сычуань пострадали почти 500 человек.

В мае 2008 года из-за подземных толчков погибли или пропали без вести 87150 человек, миллионы людей остались без жилья. Это сильнейшее землетрясение за последние десятилетия, магнитуда которого составила 8.