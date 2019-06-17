Легкоатлет Вручинский получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала спринтера Павла Вручинского на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе 27-летнего спортсмена был обнаружен оксандролон. Временное отстранение россиянина отсчитывается с 19 апреля 2019 года.

"В соответствии с решением РУСАДА спортсмен Павел Вручинский признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила и дисквалифицирован на четыре года", – сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Вручинский является серебряным призером Кубка России-2018 на дистанции 100 метров.