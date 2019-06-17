Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда над ним

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Телеканал "Аль-Джазира" ссылается на информацию государственного египетского телевидения. Мухаммед Мурси упал в обморок после того, как судья дал ему слово. Выясняются причины случившегося.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. В 2017 году апелляционный суд подтвердил вердикт, согласно которому экс-президента приговорили к 25 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Катара.