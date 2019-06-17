Глава Минэкономразвития объяснил, чем займется его двенадцатый зам

У главы Минэкономразвития России Максима Орешкина новый заместитель. Это Михаил Бабич. С 2018 года он был послом России в Белоруссии, но в апреле 2019 года был заменен на экс-сенатора Дмитрия Мезенцева. Белорусская сторона намекнула, что Бабич не способствует развитию российско-белорусских отношений.

Теперь Бабич будет заниматься вопросами строительства Союзного государства России и Белоруссии на уровне Минэкономразвития, сообщает ТАСС. По словам Максима Орешкина, Михаил Бабич по своему предыдущему рабочему месту работы не понаслышке знает повестку исполнения союзного договора 1999 года.

"Второй пункт интеграции — это ЕврАзЭС. Третий пункт интеграции — СНГ", — продолжил глава Минэкономразвития направления, за которые будет отвечать Бабич.

При этом, добавил Орешкин, полномочия Бабича в Минэкономразвития не будут ограничены международной повесткой, будет учтен весь его опыт.

Максим Орешкин добавил, что рассчитывает на богатый опыт Бабича, который позволит министерству стать сильнее и играть более активную роль по целому ряду направлений.

Михаил Бабич стал двенадцатым заместителем Максима Орешкина. Такое большое число заместителей министра экономического развития сам Орешкин объяснил тем, что Минэкономразвития вовлечено практически во все сферы развития государства, включая экономику, региональное и социальное развитие, международное сотрудничество.

За каждое такое направление отвечает специалист, который находится в тесном контакте с профильными ведомствами, пояснил Орешкин.

В новой роли Михаил Бабич дебютирует на ближайшей встрече премьеров России и Белоруссии по вопросам интеграции.