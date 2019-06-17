Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Сергея Щукина, гражданину Франции Андре-Марку Делоку-Фурко.

Как передает "Интерфакс", это произошло в московском Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, где 17 июня открылась выставка "Щукин. Биография коллекции", состоящая из 450 произведений живописи и скульптуры из коллекции знаменитого мецената XX века и его братьев, в том числе шедевры Моне, Сезанна, Матисса, Пикассо, Ван Гога и других знаменитых художников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе Делока-Фурко.