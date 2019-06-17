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Журналисты под пулями 1 час назад
"Репортерам, погибшим на войне": в Луганске увековечили память о журналистах
Сегодня ровно пять лет как с нами нет наших товарищей и коллег — Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В июне 2014-го под Луганском во время съемок сюжета для новостей они попали под минометный огонь украинских силовиков. И, как стало известно позже, этот огонь был прицельным. Те, кто стрелял, знали кого убивают. Указом президента России Игорь и Антон посмертно награждены Орденами мужества.
Эта смерть очень многое изменила, разделив нашу жизнь на "до" и "после". И, в первую очередь, она изменила нас. Мы ничего не забыли. Мы никогда не простим убийц и всегда будем помнить наших ребят, всех ребят, погибших на этой никому не нужной войне, делавших все, чтобы она как можно скорее закончилась.
Сегодня в Луганске в центре города открыли памятник погибшим журналистам. Что помнит Донбасс пять лет спустя?
В самом центре города, там же, где стоит памятник погибшим при первой бомбардировке Луганска, сегодня был открыт монумент в память о наших коллегах. На официальной церемонии присутствовал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"Они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем о подвигах журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей", — заявил во время выступления Пасечник.
Трагедия эта — для всех. Забыть невозможно. И сегодня говорили о журналистах. Вспоминали.
"Это памятник не только нашим коллегам, журналистам ВГТРК Антону Волошину и Игорю Корнелюку, которые трагически погибли ровно пять лет назад. Это память всем журналистам, которые погибли на этой войне. Это памятник Анатолию Кляну, блестящему оператору "Первого канала" и моему старому товарищу. Это памятник Андрею Стенину, одному из лучших фотокорреспондентов. Это памятник всем, кто погиб за правду", — рассказал генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
Венки от ВГТРК, от коллег, от руководства ЛНР. И, возможно, самое ценное — цветы от простых граждан. Пять лет прошло, пролетело, но Виктор Денисов, оператор нашего канала, по счастливой случайности выживший во время того обстрела, говорит сдавленным голосом, как будто все это было вчера.
"Мы приехали спасать мирных беженцев тогда, выводили их ополченцы. Вдруг начался сначала минометный обстрел, а потом гаубичный", — прокомментировал оператор ВГТРК Виктор Денисов.
"Если до этого мы все знали, что любая война идет параллельно с войной информационной, то когда погибли наши ребята мы поняли, что гибнут и репортеры, так же как и солдаты, что информационная война — это не менее опасно", — поделился первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов.
Дорога в сторону поселка "Счастье", где в настоящее время находятся украинские войска, сейчас абсолютно спокойна, даже есть движение. А в июне 2014-го здесь шли ожесточенные бои. Съемочная группа приехала тогда, когда начался минометный обстрел.
Особенность профессии военкора: снимать, как в испуге падают другие, работать на грани, рассказывать о том, что происходит в то время, как у остальных пропадает дар речи. Они не прятались, делали свое дело до самого конца. Не ради славы, а ради того, чтобы показать зрителям, как ужасна война.
"С ними было до такой степени легко и непринужденно работать. Мы понимали друг друга с полуслова. Когда пришло известие, что ребята погибли... Спустя пять лет до сих пор не укладывается в голове, что это вообще произошло в нашей жизни", — прокомментировала журналист газеты "Республика", в 2014 году сотрудник пресс-службы правительства ЛНР Оксана Чигрина.
Гости торжественной церемонии открытия памятника делятся своими мыслями:
— Душа плачет... Жалко ребят.
— Если бы не они, никто бы не показал правду и никто бы о нас вообще не знал.
Церемония завершилась. Люди разошлись. Осталось море цветов. Каждый раз, когда мы будем приезжать в Луганск, мы будем приносить цветы к подножью этого памятника. И не только своим коллегам, которые погибли в июне 2014, но и всем "репортерам, погибшим на войне". Так написано на одной из сторон. Светлая память...
Крест и кованная роза стоят ровно в том месте, куда упала мина и где погибли наши коллеги. А цветы, так много цветов, лежат здесь не случайно, их принесли школьники. Вот здесь рядом находится средняя школа, которая носит имена Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Здесь помнят наших коллег. В школе открыт музей, экспонатов в нем немного: аккредитационные удостоверения, обрывки записных книжек. На фотообоях кадры того самого дня, снятые одним из военных фотокоров. А в витрине — разбитая видеокамера и микрофон телеканала "Россия".
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