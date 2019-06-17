Качество против санкций: Россия представила на Ле Бурже "Ансат" и Бе-200

Корпорация Boeing наконец принесла официальные извинения после катастроф лайнеров 737MAX в Индонезии и Эфиопии. Обе трагедии унесли жизни 346 человек. При этом, когда Boeing сможет устранить все неисправности в своих самолетах, в руководстве компании сказать не смогли. Такие заявления звучали во французском Ле Бурже, где открылся аэрокосмический салон. Здесь, как и раньше, стабильным остается интерес к российской технике, даже несмотря на санкции.

Около двух тысяч компаний из 48 стран мира съехались в Париж для участия в 53-м авиакосмическом салоне Ле Бурже. В 2019 году в российской экспозиции на салоне будет представлена только гражданская техника, как и на выставке 2017 года, когда военная составляющая присутствовала только в виде макетов.

Многоцелевой, легкий вертолет "Ансат" производства Казанского вертолетного завода представляет на Ле Бурже холдинг "Вертолеты России". К этой машине здесь особое внимание. За последние 30 лет, это первый вертолет гражданского назначения, привезенный Россией во Францию.

"Комплектующие у вертолета все отечественные. Они дешевле импортных. Еще один плюс — экономичность. Машина может эксплуатироваться как на Крайнем Севере, так и на юге", — поясняет пилот.

Как считают специалисты, на международной арене у "Ансата" хорошие перспективы. Партнеров и на Западе, и на Востоке привлекает и его ценовая политика, а "Ансат" на 15-17% дешевле европейских аналогов), что может значительно увеличить спрос на него.

"Первостепенно увеличить продажи на российском рынке, — поясняет задачи генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. — Ведем работы по выдаче сертификатов в других странах. Это Китай, Индия, Колумбия, где есть уже партнеры, заинтересованные в данной машине. Их привлекает опыт эксплуатации в России, их привлекает понимание того, что машина экономичнее, эффективнее. Соответственно, мы предлагаем пакет сервисного обслуживания".

Самолет-амфибия Бе-200ЧС здесь на Ле Бурже уже бывал. Но интерес к нему у специалистов со всего мира только возрастает. Он способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов: по ряду лётно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.

"Удивляет всех пилотов то, что с полной заправкой, с полным весом, с полными водой баками самолет взлетает и свечой уходит вверх, — рассказывает заслуженный летчик-испытатель Николай Кулешов. — И холм, крутой берег — не преграда. В этом большое преимущество этого самолета. Самолет многофункциональный. По требованию заказчика очень легко может быт изменен и салон самолета, и кабина".

У экспозиции корпорации Boeing на Ле Бурже 17 июня было многолюдно. После катастроф лайнеров 737MAX в Индонезии и Эфиопии к корпорации много вопросов. На открытии стенда вице-президент Boeing Рэнди Тинсет принес свои извинения семьям жертв крушений самолетов.

"Все наши мысли и наши молитвы — с близкими тех, кто погиб в этой катастрофе. Я в этой отрасли уже больше тридцати лет. И сейчас — самые мучительные и напряженные времена. Но, несомненно, это решающий момент для всех нас. Время усваивать уроки, заниматься самоанализом. И нам надо приложить все усилия, чтобы такого больше никогда не случилось", — подчеркнул вице-президент по коммерческому маркетингу компании Boeing Рэнди Тинсет.

Совсем немноголюдно у стенда "Укроборонпрома". Смотреть просто не на что. Здесь на Ле Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале, в котором размещены небольшие экспозиции компании "Антонов". Зато на встречу с хозяином салона президентом Эммануэлем Макроном прибыл целый министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков. Встреча на ногах была не долгой, но, кто знает, может, продуктивной?