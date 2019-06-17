Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 июня 201921:20 Евгений Давыдов

Испорченные каникулы: "Мама, нас везут в другой лагерь"

Испорченные каникулы: "Мама, нас везут в другой лагерь"

Каникулы строгого режима Сотни московских детей остались без нормального отдыха. Сразу несколько летних лагерей не смогли получить разрешение на работу от Роспотребнадзора. Только родители узнали об этом в последний момент, когда одни дети были уже на чемоданах, а другие и вовсе в пути.

Вместо приключений и новых знакомств — лето за гаджетами. Каникулы испорчены.

- Нет слов просто. Меня родители успокаивали, — сокрушается девочка.

Десятки детей — это только первая смена. Стоимость путевки — около сорока тысяч рублей. Рюкзаки собраны, но тут… сюрприз!

"Мы узнали об этом прямо за сутки, что лагерь полностью закрывается", — подчеркивает Андрей Шувалов.

Пустые коридоры, двери опечатаны. Лагерь "Горки" в Подмосковье решением Роспотребнадзора закрыт.

"Как смотреть в глаза тем родителям, которые собирались отправить своих детей в лагерь?" – задает риторический вопрос методист детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) "Горки" Лилия Анатоленко.

Родителям предлагают писать заявление на возврат денег, но в руководстве лагеря признаются: возвращать уже нечего — все потрачено на ремонт и зарплаты.

- Еще 14 мая было известно, что лагерь не будет работать?

- Совершенно верно!

- И после этого они нам устраивают экскурсию туда и принимают деньги!

Историей подмосковных "Горок" заинтересовался Следственный комитет.

В лагере под Туапсе на утреннем построении только вожатые. База отдыха тоже не получил лицензию.

"Незадолго до отбоя мне ребенок написал смс: "Мама, нас везут в другой лагерь"! Как я пережила эту ночь — страшно представить", — признается Лариса Зудина.

- У нас все матрасы новые, подушки новые, белье закуплено, — перечисляет достоинства отдыха в краснодарском лагере персонал.

Директор лагеря недоумевает: мелкие нарушения, вроде отсутствия москитных сеток, и те исправили, но решения суда об открытии еще нет.

"Исправляем нарушения, они приходят, снова что-то находят. Мы готовы всех принять, если 18 числа суд примет положительное решение о возобновлении деятельности", — поясняет директор лагеря "РИО КЭМП" Даниил Шахрай.

Главные вопросы Росптребнадзора к содержанию жилых помещений и столовой. В списке нарушений — отсутствие противоклещевой обработки, протекающие потолки, ветхая мебель. Нет мусорных ведер в туалетах и держателей для мыла, еще пара пунктов в списке нарушений.

"Большинство нарушений уже устранено, — соглашается начальник отдела воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Светлана Дементьева, — но персонал лагеря до настоящего времени не имеет достаточного объема документации".

В администрации Туапсинского района говорят, как устранят нарушения, и лагерь откроется.

"Они не выполнили элементарные санитарно-эпидемиологические нормы и правила!" – настаивает начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Юрий Миланко.

Детей пока отправили в другие лагеря. Условия там, по мнению родителей, тоже далеки от идеальных.

"Видно, что нет постельного белья. Вот фотографии еды. Дети жалуются, что все не вкусно, не проварено, сырое", — жалуется Екатерина Берне.

84 человека из непрошедшего проверку лагеря здесь, по сути, приняли бесплатно.

"Люди абсолютно не знали, что они едут в другой лагерь. Их прямо на вокзале переориентировали. Конечно, они были неприятно удивлены", — согласен директор детского оздоровительного лагеря "Дон" Инна Борисова.

- Нас отвезли сюда на несколько дней, как нам сказали. Но мы уже тут больше двух недель! – отмечают дети.

Первая смена заканчивается, впереди еще три. Руководство лагеря надеется, что еще успеет принять школьников.

Сейчас

21:55

Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики

19:15

Скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси

17:45

СК завершил расследование дела о хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов

16:32

Sotheby's продан за 3,7 миллиарда долларов

16:27

В Луганске открыли памятник погибшим журналистам

15:55

Полиция вывела из Чемодановки основные силы

14:45

Бари Алибасова выписали из больницы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Репортерам, погибшим на войне": в Луганске увековечили память о журналистах

"Репортерам, погибшим на войне": в Луганске увековечили память о журналистах

1 час назад
Качество против санкций: Россия представила на Ле Бурже "Ансат" и Бе-200

Качество против санкций: Россия представила на Ле Бурже "Ансат" и Бе-200

1 час назад
Зеленский и Макрон считают, что нужна встреча по Донбассу в нормандском формате

Зеленский и Макрон считают, что нужна встреча по Донбассу в нормандском формате

1 час назад
Задержаны еще 13 участников массовой драки в Чемодановке

Задержаны еще 13 участников массовой драки в Чемодановке

3 часа назад
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

2 часа назад
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

4 часа назад
Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

2 часа назад
Глава Минэкономразвития объяснил, чем займется его двенадцатый зам

Глава Минэкономразвития объяснил, чем займется его двенадцатый зам

2 часа назад
Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица "украла" ее детей

Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица "украла" ее детей

4 часа назад
В Ле-Бурже презентовали сразу два боевых самолета пятого поколения

В Ле-Бурже презентовали сразу два боевых самолета пятого поколения

3 часа назад
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

3 часа назад
В Армении нашли украденную 20 лет назад картину Левитана

В Армении нашли украденную 20 лет назад картину Левитана

3 часа назад
Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

13 часов назад
Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

7 часов назад
Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики

Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики

11 минут назад
Проблемы авиации в сезон отпусков: дебоширы, задержка багажа, очереди на регистрацию

Проблемы авиации в сезон отпусков: дебоширы, задержка багажа, очереди на регистрацию

25 минут назад
Испорченные каникулы: "Мама, нас везут в другой лагерь"

Испорченные каникулы: "Мама, нас везут в другой лагерь"

49 минут назад
В Воронеже грандиозным концертом завершился Международный платоновский фестиваль

В Воронеже грандиозным концертом завершился Международный платоновский фестиваль

1 час назад
5
Италия прощается с легендарным режиссером Франко Дзеффирелли

Италия прощается с легендарным режиссером Франко Дзеффирелли

1 час назад
36
Великая и Черемисинов завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Великая и Черемисинов завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

1 час назад
В России стали строже относиться к виновникам пьяных ДТП

В России стали строже относиться к виновникам пьяных ДТП

3 часа назад
Пища XXI века: современный человек съедает в месяц одну пластиковую карту

Пища XXI века: современный человек съедает в месяц одну пластиковую карту

3 часа назад
СК завершил расследование дела о хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов

СК завершил расследование дела о хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов

4 часа назад
Посетитель кафе под Волгоградом расстрелял своих обидчиков из ружья

Посетитель кафе под Волгоградом расстрелял своих обидчиков из ружья

4 часа назад
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

5 часов назад
Sotheby's продан за 3,7 миллиарда долларов

Sotheby's продан за 3,7 миллиарда долларов

5 часов назад
Российским поликлиникам будут присваивать звезды, как отелям

Российским поликлиникам будут присваивать звезды, как отелям

5 часов назад
Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

5 часов назад
Mail.ru Group запустила голосовую помощницу "Маруся"

Mail.ru Group запустила голосовую помощницу "Маруся"

5 часов назад
Десять человек пострадали из-за попадания лайнера в зону турбулентности. Видео

Десять человек пострадали из-за попадания лайнера в зону турбулентности. Видео

5 часов назад
Штаты хотят испытать свои новые танки в Европе

Штаты хотят испытать свои новые танки в Европе

5 часов назад
В Подмосковье семья выпила сырого молока и заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья выпила сырого молока и заразилась клещевым энцефалитом

5 часов назад
Охоту дельфинов рядом с Крымским мостом сняли на видео

Охоту дельфинов рядом с Крымским мостом сняли на видео

6 часов назад
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

6 часов назад
Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей

Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей

6 часов назад
Объявлены цены на самые бюджетные версии кросс-купе Renault Arkana

Объявлены цены на самые бюджетные версии кросс-купе Renault Arkana

8 часов назад
Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией

Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией

8 часов назад
Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу

Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу

9 часов назад
Полицейский разворот на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)

Полицейский разворот на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)

9 часов назад
Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

9 часов назад
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"

10 часов назад
Популярный YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы

Популярный YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы

10 часов назад
Какую мульт-игрушку взять с собой в дорогу с детьми

Какую мульт-игрушку взять с собой в дорогу с детьми

11 часов назад
Трудности перевода: найден способ, как помешать открыть пивную в доме

Трудности перевода: найден способ, как помешать открыть пивную в доме

12 часов назад
Выражаемся яснее: при правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям

Выражаемся яснее: при правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям

12 часов назад
"Прямая линия": названы самые популярные темы

"Прямая линия": названы самые популярные темы

16.06.2019 19:11
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

16.06.2019 13:43
665