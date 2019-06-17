Проблемы авиации в сезон отпусков: дебоширы, задержка багажа, очереди на регистрацию
ЧП на рейсе Барселона-Москва. Лайнер совершил вынужденную посадку в Варшаве из-за дебоша. После взлета один из пассажиров бизнес-класса стал оскорблять попутчиков и бортпроводников. И даже пытался прорваться в кабину пилотов. На земле его обезвредил польский спецназ. После дозаправки самолет вылетел в Москву. В Шереметьево рейс прибыл с двухчасовым опозданием.
Авиакомпания уже заявила, что в отношении буйного пассажира примет жесткие меры.
"По этому инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания со взысканием причиненного авиакомпании ущерба. Данный пассажир будет включен в черный список в случае привлечении его к административной или уголовной ответственности", — сообщила Вера Абанина, заместитель руководителя пресс-службы "Аэрофлота".
Дебошир сейчас находится в руках польской полиции. При задержании он оказал сопротивление. Ему может грозить штраф в пять тысяч евро или тюремное заключение на шесть месяцев.
Дебоширы — не единственная проблема гражданской авиации в сезон отпусков. Аэропорт Внуково в эти выходные пережил масштабный сбой в системе регистрации, а в Шереметьево — по-прежнему проблемы с багажом. Правда, теперь страдают не те, кто прибыл, а те, кто вылетел из Москвы.
"Мы ждём наш багаж, чтобы хотя бы переодеться", — говорит девушка.
Они, конечно, улыбаются — всё-таки отпуск. Но первый день приходится тратить на поиск и ожидание чемоданов. Всё, в чём хотели гулять — до Италии не долетело.
"Помимо нас порядка пятидесяти человек прилетели без багажа. Мы были вынуждены стоять в очереди порядка трёх с половиной часов, чтобы написать заявление на потерю багажа. И по факту дозвона вчера вечером в компанию "Аэрофлот" — никаких вообще действий, чтобы помочь разрешить ситуацию", — рассказывают Леся Пятибратова и Ксения Мызникова.
В компании уже ответили, за погрузку багажа на борт отвечает не "Аэрофлот", а аэропорт. В данном случае — Шереметьево. С проблемами здесь столкнулись пассажиры международных рейсов. Италия, США, Израиль.
"В аэропорту Бен-Гуриона нам сказали, что каждый рейс из Шереметьево сопровождается подобной проблемой, что люди не получают багаж. Прошло уже почти восемнадцать часов, а чемодана у меня до сих пор нет", — говорит Аля Ошерова.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево системную проблему с багажом на международных рейсах опровергают. В каждом отдельном случае предлагают выяснять, в чём ошибка.
Что же касается острой ситуации с задержкой багажа тех, кто прилетел, компания Шереметьево уверяет: с этим разобрались.
Тем не менее Владимир Брилев из Москвы сегодня ждал своих сумок на ленте транспортёра почти час. Хотя рейс был ночной и единственный.
"Проходит ещё 15 минут. Пам-пам-пам, опять в связи с техническими! Какие технические причины могут задерживать выдачу багажа в абсолютно пустом аэропорту, в котором всего один рейс приземлился?!" – возмущается он.
В аэропорту Внуково в выходные пассажиры столкнулись с другой проблемой. Многочасовые очереди на регистрацию. Люди не успевали получить посадочные талоны и лайнеры улетали без них.
Представители аэропорта в соцсетях объяснили — произошёл сбой оборудования, сейчас все в порядке. Вообще, по регламенту, на регистрацию пассажира отводится три минуты. Если приехал вовремя, то есть за три часа, но не улетел — нужно собирать документы, подтверждающие пребывание в аэропорту, в ожидании рейса или багажа.
Учитывая то, что летом, в сезон отпусков аэропорты будут часто переполнены, у путешественников есть выбор. Либо собираться в полёт как обычно, но помнить, что возможен сбой, за который полагается компенсация. Либо приезжать на регистрацию заранее, с большим запасом времени. И даже в отпуск летать без багажа, налегке. Этот вариант подходит тем, кто хочет гарантированно попасть на рейс. А после — ничего не ждать, ехать по своим делам.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Экс-президент Египта умер во время суда
- Задержаны еще 13 участников массовой драки в Чемодановке
- Школьник получил ноль по ЕГЭ из-за неправильной ручки
- Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет
- В России стали строже относиться к виновникам пьяных ДТП
Самое читаемое
-
Закрыт порносайт, позволявший подглядывать за интимной жизнью студентов
- Сложный и необщительный: что известно о младшем сыне голкипера Соколова
- Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео
- Черное море у берегов Одессы позеленело. Видео
- Девушка умерла после поцелуя с любимым
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Крымский мост. Сделано с любовью": смотрите онлайн
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Анонс ФРС. Неделя мировых ЦБ
- 10 главных событий недели в экономике
- Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей
- Bitcoin уже дороже $9 тысяч, и в этот раз все по-другому
- Продолжение транзита газа через Украину не помешает "Северному потоку-2"
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Кросс-купе за 1 млн руб! Названы все цены на Renault Arkana
- В Россию едет 7-местный Mitsibishi Outlander
- Названы российские цены на Mazda3 нового поколения (очень дорого!)
- Две модели Nissan покидают авторынок России
- Полицейский разворот на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
- Не внешность и не чувство юмора: что самое привлекательное в мужчинах на самом деле
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Ученые нашли источник атопического дерматита
- Спорт может как помогать, так и мешать подросткам в учебе
Вести в 20.00
-
Качество против санкций
- Росздравнадзор выявил нарушения в распространении льготных лекарств
- Удары стихии: смерчи в Адыгее и Якутии, проливные дожди на Сахалине
Вести-Москва
-
Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией
- Рейс Барселона - Москва пришлось посадить в Варшаве из-за авиадебошира
- Рейд в Яме: в центре столицы задержали больше 10 человек
- В ходе реставрации Яузской больницы найдены рецепты XIX века
- Стало известно, куда россияне собираются на отдых
- От крокодильего мяса до улиток: что можно поесть в Подмосковье?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала
- Пациент скончался от инфекции после пересадки кала
- Искусственный интеллект помогает ДВФУ отбирать кандидатов в магистратуру
- При правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео