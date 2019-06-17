"Челси" отказал претендующим на Виллиана "Барселоне" и "Атлетико"

Руководство лондонского "Челси" не планирует расставаться с полузащитником команды Виллианом. "Аристократы" отказались продавать 30-летнего бразильца "Барселоне" и мадридскому "Атлетико", которые предложили за футболиста почти 40 миллионов евро.

О сорвавшейся сделке сообщил Sky Sports. По информации издания, после продажи Эдена Азара в мадридский "Реал" лондонский клуб больше не намерен терять своих лидеров.

Отметим, что у Виллиана контракт с "Челси" заканчивается следующим летом. "Синие" рискуют не получить за бразильца ни копейки по истечении действующего соглашения. Однако продавать игрока досрочно они не собираются.

Виллиан выступает за лондонский клуб с 2013 года. За это время он провел за "аристократов" 292 матча в разных турнирах. В активе бразильца 52 гола. Кроме того, он 53 раза ассистировал партнерам во время взятия ворот.