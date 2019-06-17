Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики

Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress ВВС США, которые приблизились к границе России со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Минобороны. Эти стратегические бомбардировщики способны нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы. В ведомстве отметили, что нарушения государственной границы не было, а полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства (ICAO).

Географией своих полетов американские пилоты провоцируют российских летчиков на ответные действия, считает экс-главком Черноморским флотом России Владимир Комоедов.

10 июня 2019 года в южной части Балтики началась активная фаза учений НАТО. Уже 11 июня к российской границе на Балтике приблизились два самолета-разведчика ВВС США и Швеции. На их перехват был поднят российский истребитель.

7 июня российские и американские военные моряки обвинили друг друга в опасных действиях в Восточно-Китайском море. Здесь параллельными курсами шли отряд кораблей российского Тихоокеанского флота и американская авианосная ударная группа. Российские моряки заявили, что неожиданный маневр американского крейсера Chancellorsville едва не привел к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". В Пентагоне отметили, что виной всему российские моряки, которые рядом с американским кораблем продолжали спокойно загорать на палубе, вместо того, чтобы уступить море американскому крейсеру.

Небезопасным назвал один из трех перехватов за три часа российским истребителем Су-35 американского самолета над международными водами Средиземного моря назвал представитель Шестого флота США. Якобы российский самолет на высокой скорости пролетел перед американским самолетом-разведчиком, создав риск для пилотов и экипажа. Пентагон отметил, что американский самолет не провоцировал россиян на такую активность.

Таким образом, военная активность представителей двух стран напоминает по интенсивности времена холодной войны.