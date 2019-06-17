Работы по ЕГЭ, написанные "неправильной" ручкой, все-таки оценят

Работы астраханских выпускников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), аннулированные из-за заполнения бланков ответов ручкой с чернилами не того цвета, все-таки оценят — результаты будут уже известны 19 июня.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ.

Таким образом в Рособрнадзоре прокомментировали скандал, связанный с тем, что результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией из-за того, что его работа не прошла скан из-за гелевой ручки. При этом работы других учащихся отсканировались нормально.

При этом сам Яровой сообщил, что купил гелевую ручку в магазине, где был специальный стенд с товарами для ЕГЭ и ОГЭ.