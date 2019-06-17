Известный актер отправился на плоту через Финский залив

Вилле Хаапасало с двумя друзьями отправился на плоту с бассейном из Хельсинки в Таллин. Актер из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбаки" намерен преодолеть расстояние до эстонской столицы за 10-13 часов. Если позволит погода.

"Это безумная идея, но меня это не смущает. Финское безумие — самое прекрасное безумие в мире", — отметил Вилле Хаапсало.

Плот для путешествия оборудован всем необходимым, сообщает РИА Новости. На нем есть запас провизии, навигатор, солнечная панель, запасной двигатель и лестница для спуска в воду, пояснил отправившийся вместе с актером конструктор судна изобретатель Янне Кяпюлехто. Кроме того, в пути плот будет постоянно сопровождать спасательная лодка.

В феврале Янне Кяпюлехто организовал первый фестиваль ледяных каруселей Ice Carousel. Главным аттракционом на ледяном фестивале была 120-метровая вращающаяся льдина.

Не исключено, что желание преодолеть Финский залив Вилле Хаапасало и Янне Кяпюлехто подогрел финн Маркку Эклунд в чугунной ванне с мотором. Он преодолел расстояние финского полуострова Порккалы до Таллина за 11 часов. Вернуть ванну в Финляндию, правда, не удалось: она раскололась у эстонского берега усилиями добровольных помощников финна, которые уронили ее, доставая из воды.