Гастроли Megadeth под угрозой: у фронтмена группы нашли рак горла

Планы гастролей в 2019 году трэш-метал-группы Megadeth изменятся. У 58-летнего вокалиста Дэйва Мастейна диагностирован рак горла. Медики предложили ему план лечения, который имеет 90% шансов на успех.

"С этим придется считаться и принимать во внимание в дальнейшем, хотя мне и раньше приходилось преодолевать препятствия", — отметил Дэйв Мастейн

При этом Мастейн особо подчеркнул, что его группа обязательно примет участие в туре Megacruise 2019, сообщает ТАСС. Певец на своей страничке в Facebook поблагодарил врачей, родных и музыкантов за поддержку. Он пообещал всех держать в курсе новостей о своем здоровье.

Megadeth входит в большую четверку трэш-метала, наряду с такими группами как Metallica, Slayer и Anthrax. Коллектив записал 15 альбомов и на достигнутом останавливаться не собирается. Тираж продаж альбомов превысил 50 миллионов. Группа была создана в 1983 году Дэйвом Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном в Лос-Анджелесе. Сейчас в команду музыкантов также входят Кико Лоурейро и Дирк Вербурен.

12 раз группа Megadeth номинировалась на самую престижную в СШАмузыкальную премию "Грэмми". В 2016 году группа, название которой переводится как "массовое вымирание или гибель", все же получила эту награду.