Подготовлены правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету

Роскомнадзор подготовил правила маршрутизации интернет-трафика в случае возникновения угроз безопасности и работоспособности российского сегмента Интернета (Рунета).

В соответствии с обнародованным проектом приказа ведомства, при соответствующих угрозах будет исключена возможность маршрутизации трафика через сети связи, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, за исключением трафика, осуществляемого между пользователями Калининградской области, посольствами, консульствами и другими российскими представительствами за рубежом. При этом маршрутизация трафика между автономными системами (системы IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации) должна осуществляться только через точки обмена трафиком или точки присоединения, функционирующие в пределах территории России.

Такое правила маршрутизации должны будут применяться операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, точек обмена трафиком, пересекающих границу России линий связи в отношении сообщений, получателем или отправителем которых является пользователь услуг связи на территории РФ, передает ТАСС.

Как сообщалось, 1 мая текущего года президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. В соответствии с документом, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета централизованное управление сетью связи общего пользования на территории России будет осуществлять Роскомнадзор.