Американский B-52 совершил аварийную посадку в Великобритании

Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США совершил аварийную посадку с двумя отказавшими двигателями из восьми на авиабазе в Великобритании. Предположительно, именно этот самолет, способный нести ядерное оружие, должен был в паре со вторым таким же совершить подлет к границам России на Черном море.

В соответствии с мониторинговыми данными западных авиационных ресурсов, самолет с бортовым номером 60-0009 и позывным HODOR51, летевший в паре с другим американским B-52H в направлении Черного моря, совершил разворот над Балканами и лег на курс в направлении Соединенного Королевства, передает "Интерфакс". Перед аварийной посадкой на авиабазе Милденхолл он длительное время кружил в небе, вырабатывая топливо.

При этом второй стратегический бомбардировщик B-52H, совершивший в понедельник, 17 июня, подлет к Крыму, на обратном пути после дозаправки в воздухе над Англией продолжил беспосадочный полет на авиабазу в США. Как сообщалось, на "перехват" незваных гостей поднимались российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.