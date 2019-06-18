Собрание шедевров европейского модернизма выставлено в Пушкинском музее
Коллекция Сергея Щукина и его братьев включает 450 произведений живописи, графики и скульптуры, среди них — картины Пикассо, Ван Гога, Клода Моне. Экспозиция будет доступна до 15 сентября.
От рисунка на ткани — незамысловатые, вроде бы, цвета и фактуры, до едва ли не лучшего в мире собрания живописи начала ХХ века. Путь коллекционера Сергея Щукина.
"Это была группа, талантливая группа, которая занималась текстилем. Они не провели занятия в Академии художеств или в университете искусствоведения. Но они тренировали, их отец тренировал иметь глаз на текстиль. Глаз выбрать правильный мотив, чтобы одевать женщин, делать декорации этих квартир в стиле ар-нуво, где были все эти занавеси, все эти яркие цветы", — рассказывает Андре-Марк Ларок-Фурко, внук С.И.Щукина.
Его коллекция начиналась как своего рода дань моде: образованные и обеспеченные люди конца 19 века собирали живопись. И импрессионисты были трендом эпохи: знак хорошего вкуса и умения идти в ногу со временем. Впрочем, очень скоро любовь к изобразительному искусству станет для Сергея Щукина практически миссией. А коллекция — делом жизни.
"Щукин слышал то, что говорят в галереях, на рынке, на выставках в Париже. И уже не мог противостоять себе. Миссия захватывала его все больше и больше. И к рубежу 1900-1910-х годов это уже был сложившийся коллекционер с особым ощущением долга. Долга и перед собой, перед своей страной, перед публикой и художниками России, которые уже ждали от Щукина, чего он еще привезет", — рассказывает Алексей Петухов, член кураторской группы выставки "Щукин. Биография коллекции".
Впрочем, то, что он привозил, современники не всегда были готовы принять. Именно потому, даже решив открыть коллекцию для публики, часть работ Сергей Щукин хранил в личных покоях. Своего знаменитого особняка в Большом Знаменском переулке. Где шедевры висели на стенах в два-три ряда, от пола до потолка. Всего 450 работ.
"Сергей Щукин, который, как мне кажется, вообще просто главный коллекционер ХХ века. А может быть, не только двадцатого. Человек, который кровно связан с нашим музеем. Чей дом находится совсем рядом с нами, вообще неподалеку. Этот дом одинок по-прежнему. Одинок без кабинета Сергея Щукина, где висело 50 Пикассо. Одинок без розовой матиссовской гостиной, где было 38 Матиссов. Одинок без лучших на свете Моне, Сезаннов, без иконостаса Гогена", — рассказывает Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.
Кстати, таитянские картины Гогена — еще одна диковинка для современников. В слякотной или заснеженной Москве смотрелись экзотично, если не странно. Но именно эти работы Сергей Щукин развесит в парадной столовой. То ли живопись, то ли молитва.
Современники называли это "Иконостас Гогена". Полтора десятка работ мастера. Которые в щукинском особняке были расположены так тесно, что иногда казалось, будто бы одна картина, словно фреска, переходит в другую. Композиционно — почти точно так же как здесь: та самая часть выставки, над которой работал лично внук Сергея Щукина.
В этих залах он — не просто гость. Полноправный участник кураторской группы. Андре-Марк Ларок-Фурко. Вместе с Пушкинским музеем и Эрмитажем, которые после национализации разделили собрание, он уже представлял его в Париже три года назад. Экспозиция, которая побила все рекорды, мыслимые и немыслимые: 1 250 000 посетителей. Впрочем, в Москве у выставки есть шанс взять новую высоту.
"Ради огромного удовольствия, которое вы будете испытать, нужно, конечно, сюда идти. И сюда идти много раз! Это огромная выставка! Один раз — это только такой предварительный, разведка. А потом нужно выбрать свой зал. Есть три месяца хорошей погоды. И провести полчаса, сорок минут перед иконостасом Гогена, который вы увидите первый раз с прошлого века", — убежден Андре-Марк Ларок-Фурко, внук С.И.Щукина.
Три месяца есть у москвичей. Потом придет черед петербуржцев: из Пушкинского музея коллекция Щукина отправится в Эрмитаж. Впрочем, экспозиции будут не совсем идентичны: состояние некоторых работ не позволяет им совершать дальние путешествия. Именно потому этот выставочный проект Андре-Марк Ларок-Фурко называет настоящим музейным сериалом. В котором истинный ценитель не пропустит ни одного эпизода.
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