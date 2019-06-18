В канадском Торонто прогремели выстрелы

После инцидента со стрельбой, произошедшего в канадском в Торонто во время масштабного праздника по случаю победы местной команды в баскетбольном чемпионате NBA, сотрудники полиции задержали двух человек, у них изъято оружие.

По поступающим данным, два человека получили ранения. Опасности для их жизней не. В связи с произошедшим церемонию чествования спортивной команды пришлось ненадолго прервать, однако после задержания подозреваемых торжества, в которых принимали участие несколько сот тысяч человек, продолжились, передает "Интерфакс".

На праздничном параде в Торонто присутствуют игроки команды Totonto Raptors, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто. Никто из них во время инцидента не был эвакуирован .