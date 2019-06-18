Смерть юной россиянки в Испании: самоубийство исключено

Испанская полиция исключила версию о самоубийстве при расследовании смерти девочки из России. Вскрытие показало, что речь идет об убийстве. Тело подростка с рваной раной на шее обнаружили соседи. Почему расследование засекречено, и как под подозрение в первую очередь попала семья маленькой россиянки?

Вот он, дом на улице Серданьола, на окраине Матаро – пригорода Барселоны. Именно здесь произошло странное убийство девочки-россиянки. Ее имя, также как и подробности о ее семье не разглашают – дело засекретили, так как речь идет о смерти несовершеннолетней. Даже возраст жертвы неясен – 13 или 14 лет. Известно, что она жила с матерью-одиночкой и старшим братом, ему около 16-ти. Мать, как пишут местные журналисты, ее зовут Ольга — несколько дней назад улетела в Россию, не могла связаться с детьми больше суток и попросила соседей проверить, все ли в порядке. Они не смогли открыть дверь, влезли в квартиру через балкон и обнаружили тело девочки – в спальне, у кровати, с перерезанным горлом.

"В одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. В настоящий момент полиция ведет следствие. Мать погибшей проинформирована о случившемся испанскими компетентными органами. Генеральное консульство России в Барселоне находится в тесном контакте с полицией и местными властями и держит вопрос на контроле", — сообщила Надежда Дементьева, пресс-атташе Посольства России в Испании.

Как сообщают испанские издания, сейчас полиция рассматривает любые версии. По одной из них, за преступлением стоит старший брат – он не выходит на связь, и сейчас его ищет полиция. По другой – мать. Причем, возможно, она могла убить обоих детей. Известно, что в ночь вероятного убийства из квартиры доносились звуки ссоры, но кто это был – соседи по голосу не поняли. Не исключают следователи и версию с ограблением. Вообще, Матаро – небольшой городок в 30 километрах от Барселоны. Местные жители говорят, что эта история напугала многих.

Журналисты описывают квартиру семьи, как очень грязную. Очевидно, что в этом доме были проблемы. Теперь же с последствиями этих проблем разбираться будет полиция. Наказание за подобное убийство в Испании – до 20 лет тюрьмы.