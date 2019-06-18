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18 июня 201904:05

Ан-24 выкатился за пределы ВВП в Якутске

В воздушной гавани Якутска вылетавший в Зырянку пассажирский Ан-24 из-за неисправности рулевого управления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Всего на борту воздушного судна находились семь пассажиров и три члена экипажа, передает ТАСС. Из-за инцидента вылет шести рейсов из аэропорта Якутска был задержан. Спустя некоторое время воздушное сообщение было полностью восстановлено.

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