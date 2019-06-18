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18 июня 201904:30

Copa America-2019: сборная Чили разгромила Японию

EPA

На проходящем в Бразилии Copa America завершился матч, в котором чилийцы не оставили шансов игрокам сборной Японии, разгромив их со счетом 4:0. Игра состоялась на стадионе в Сан-Паулу.

Как сообщает ТАСС, в составе победителей дублем отметился Эдуардо Варгас. Победа позволила Чили сравняться по набранным очкам с ургувайцами. Следующую игру чилийцы проведут 22 июня, их соперником станет команда Эквадора. Японии предстоит матч с Уругваем.

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