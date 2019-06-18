В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар

На тушении пожара повышенного ранга, вспыхнувшего в ночь на вторник в Ростове-на-Дону, задействованы более 80 пожарных и 20 единиц техники.

По данным регионального МЧС, не исключено распространение огня на соседние здания. Пожару присвоена третья категории сложности. По предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.

РИА Новости уточняет, что горит металлический ангар. К настоящему времени огонь локализован на 540 квадратных метрах.