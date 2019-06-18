Владимир Зеленский продолжает свое европейское турне

Президент Украины проведет во вторник переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, и рассчитывает получить поддержку. Как в реализации структурных реформ, так и по вопросу "Северного потока-2", который Киев рассматривает в качестве угрозы.

Накануне Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе и переговоры в Минском формате, напоминает телеканал "Россия 24".