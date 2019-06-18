"МанЮнайтед" намерен сохранить Погба за полмиллиона фунтов в неделю

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за сохранение своего ключевого и звёздного полузащитника Поля Погба. Теперь боссы манкунианцев готовы предложить ему щедрую еженедельную зарплату в 500 тысяч фунтов.



На данный момент Погба зарабатывает в "Юнайтед" 290 тысяч в неделю. Как сообщает Спорт24.Ru, новое предложение от руководителей "МЮ" сделает его одним из двух самых высокооплачиваемых футболистов клуба наравне с Алексисом Санчесом.



Сам Погба всеми силами рвётся в мадридский "Реал". В "Королевском клубе" также заинтересованы в приобретении француза и даже уже сделали предложение "Манчестеру" в размере 120 миллионов евро, но англичане не стали рассматривать такой вариант. Погба грозит "Юнайтед" бойкотом.