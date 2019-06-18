РПЛ может отказаться от расширения до 18 команд, но увеличит число матчей

Российская премьер-лиги рассматривает вариант с отказом от ранее выдвинутого предложения о расширении чемпионата России с 16 до 18 команд. 17 июня состоялось заседание рабочей группы, на котором как раз и рассматривался вопрос расширения.

По его итогам участники заседания сошлись во мнении, что количество участников турнира стоит оставить прежним, сообщает "Спорт-экспресс". При этом отмечается, что сама структура может быть изменена – в РПЛ хотят проводить больше матчей.

В частности, по завершении регулярного чемпионата РПЛ турнир может быть разделен на две равные части по восемь команд в каждой подгруппе, либо же рассматривается также вариант с тремя пулами по пять команд при гарантированном вылете 16-го клуба.

Отмечается, что решение по количеству участников и возможному формату будет принято в конце июня, когда состоится следующее заседание рабочей группы.