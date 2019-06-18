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18 июня 201909:59

Луис Суарес признан главным злодеем мирового спорта

EPA

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес попал на первое место рейтинга спортсменов с наиболее отрицательной характеристикой по версии ESPN UK. Футбольные болельщики припомнили уругвайцу его неоднократные укусы своих соперников.

Следом за ним, на второй строчке расположился еще один футболист Джоуи Бартон. Замкнул тройку боксер Майк Тайсон, также, как и Суарес, в свое время пускавший в ход запрещенные приемы в виде укусов.

Отметим, что всего в десятку главных злодеев спорта было включено восемь человек из футбола. Оставшиеся участники рейтинга: футбольный тренер Жозе Моуриньо, футболисты Диего Коста, , Серхио Рамос, Диего Марадона и Рой Кин. А также боксер Флойд Мэйвезер-младший и крикетист Дэвид Уорнер.

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