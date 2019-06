Луис Суарес признан главным злодеем мирового спорта

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес попал на первое место рейтинга спортсменов с наиболее отрицательной характеристикой по версии ESPN UK. Футбольные болельщики припомнили уругвайцу его неоднократные укусы своих соперников.

Следом за ним, на второй строчке расположился еще один футболист Джоуи Бартон. Замкнул тройку боксер Майк Тайсон, также, как и Суарес, в свое время пускавший в ход запрещенные приемы в виде укусов.

Luis Suarez has been voted the greatest sporting villain ever.



Do you agree? 🤔 pic.twitter.com/NSmMdMCUEQ