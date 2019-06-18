Тема:
Конфликт в Чемодановке 1 час назад
18 июня 201910:42
15 жителей Чемодановки арестованы судом
15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, арестованы судом на два месяца, передает ТАСС. Решение принято Первомайским районным судом города Пензы.
Как сообщалось, в результате драки, которая произошла 13 июня, один человек погиб. Один — в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным правоохранительных органов, причиной инцидента стал бытовой конфликт. После этого в отделение полиции были доставлены более 170 человек.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в рамках расследования следствием задержаны 28 человек.
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