15 жителей Чемодановки арестованы судом

15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, арестованы судом на два месяца, передает ТАСС. Решение принято Первомайским районным судом города Пензы.

Как сообщалось, в результате драки, которая произошла 13 июня, один человек погиб. Один — в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным правоохранительных органов, причиной инцидента стал бытовой конфликт. После этого в отделение полиции были доставлены более 170 человек.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в рамках расследования следствием задержаны 28 человек.